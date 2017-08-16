Капитан "Копенгагена" оценил игру с клубом "Карабах"

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "Этот был тяжелый матч на выезде. Мы знали, что "Карабах" имеет большой опыт игры на домашнем поле, и в частности, должны были остерегаться контратак противника. Произошло предварительно сказанное нами. Об этом свидетельствует и результат игры".

Как сообщает Report, об этом футболист клуба Дании "Копенгаген" Уильям Квист заявил в интервью телеканалу TV3+ после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Карабахом", в котором они проиграли со счетом 0:1. 32-летний полузащитник в частности, сообщил, что игра не удалась во второй части встречи: "В конце матча нам не удалось оказать желаемое давление. Я не могу сказать, что это произошло из-за жаркой погоды".

Капитан "Копенгагена" также оценил шансы на ответный матч: "На предыдущем этапе мы с таким же счётом проиграли на выезде македонской команде "Вардар", но мы прошли этап благодарая победе на домашнем поле со счётом 4:1. И сейчас шансы равны. Мы не рады, что еще раз проиграли со счётом 0:1. Хотели забить как минимум один гол. Соперник забил гол, а мы не смогли создать достаточно голевых моментов".

Отметим, что ответный матч "Копенгаген" - "Карабах" состоится 23 августа на стадионе Parken и начнется в 22:45 по бакинскому времени.