Капитан команды-соперницы сборной Азербайджана получил травму

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Капитан "Наполи" и сборной Словакии Марек Гамшик получил травму.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 31-летний полузащитник повредил подколенное сухожилие на выездном матче XVIII тура Серии А против миланского "Интера" (0:1).

Его лечение продолжается, о сроках возвращения Гамшика в строй пока не сообщается.

Отметим, что сборная Словакии является одной из соперниц азербайджанской команды в отборочном цикле ЕВРО-2020.

11 июня 2019 года сборная встретится с этим клубом дома, а 19 ноября - на выездном матче.