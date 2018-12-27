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    Капитан команды-соперницы сборной Азербайджана получил травму

    31-летний полузащитник повредил подколенное сухожилие на выездном матче

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Капитан "Наполи" и сборной Словакии Марек Гамшик получил травму. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 31-летний полузащитник повредил подколенное сухожилие на выездном матче XVIII тура Серии А против миланского "Интера" (0:1). 

    Его лечение продолжается, о сроках возвращения Гамшика в строй пока не сообщается.

    Отметим, что сборная Словакии является одной из соперниц азербайджанской команды в отборочном цикле ЕВРО-2020.

    11 июня 2019 года сборная встретится с этим клубом дома, а 19 ноября - на выездном матче. 

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