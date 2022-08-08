Капитан "Карабаха" пропустит ответную игру с "Ференцварошем"

Капитан "Карабаха" Максим Медведев пропустит ответную игру третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Ференцвароша" в Венгрии.

Капитан "Карабаха" Максим Медведев пропустит ответную игру третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Ференцвароша" в Венгрии.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил главный тренер команды Гурбан Губранов.

50-летний специалист отметил, что Медведев не будет участвовать в матче из-за болей в спине. 33-летний защитник пропустил и первую встречу в Баку.

Матч "Ференцварош" – "Карабах" состоится 9 августа и стартует в 22:00 по бакинскому времени. Первый матч в Баку завершился ничьей – 1:1.