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Капитан "Карабаха" пропустит ответную игру с "Ференцварошем"

Капитан "Карабаха" пропустит ответную игру с "Ференцварошем" Капитан "Карабаха" Максим Медведев пропустит ответную игру третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Ференцвароша" в Венгрии.
Футбол
8 августа 2022 г. 10:01
Капитан Карабаха пропустит ответную игру с Ференцварошем

Капитан "Карабаха" Максим Медведев пропустит ответную игру третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Ференцвароша" в Венгрии.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил главный тренер команды Гурбан Губранов.

50-летний специалист отметил, что Медведев не будет участвовать в матче из-за болей в спине. 33-летний защитник пропустил и первую встречу в Баку.

Матч "Ференцварош" – "Карабах" состоится 9 августа и стартует в 22:00 по бакинскому времени. Первый матч в Баку завершился ничьей – 1:1.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın kapitanı "Ferentsvaroş"la cavab oyununu da buraxacaq

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