Капитан "Карабаха" накануне игры с "Галатасараем" дал интервью турецкому Haber Global

Капитан агдамского "Карабаха" Гара Гараев дал интервью турецкому Haber Global накануне благотворительного футбольного матча, который состоится в Баку с участием стамбульского "Галатасарая".

Капитан агдамского "Карабаха" Гара Гараев дал интервью турецкому Haber Global накануне благотворительного футбольного матча, который состоится в Баку с участием стамбульского "Галатасарая".

Как передает Report , 30-летний полузащитник сказал, что проведение такого матча вызывает чувство гордости.

Опытный игрок отметил, что победителем независимо от исхода матча будет тюркский народ. Он добавил, что игроки сделают все возможное, чтобы болельщиков наслаждались борьбой на поле.

Гара Гараев добавил, что стамбульский клуб будет выступать не на выезде, а дома.

Отметим, что игра "Карабах" - "Галатасарай", которая состоится 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00. Собранные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений 6 февраля в Турции.