Капитан и вратарь сборной Франции завершил карьеру в национальной команде

Капитан и вратарь сборной Франции по футболу Уго Льорис завершил карьеру в составе национальной команды. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба «трехцветных».

Капитан и вратарь сборной Франции по футболу Уго Льорис завершил карьеру в составе национальной команды.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "трехцветных".

"Наcтупает момент, когда нужно уcтупить меcто более молодым. Думаю, что команда готова продолжать без меня и еcть вратарь, который готов занять мое меcто.

Я чувствую потребность проводить больше времени с женой и детьми. Хочу уйти на своих условиях, а не тогда, когда буду уже не нужен", - заявил футболист.

36-летний голкипер выступал за сборную Франции с 2008 года и провел 145 матчей, в 121 из них выйдя с капитанской повязкой. На чемпионате мира-2022 в Катаре он побил рекорд национальной команды по количеству проведенных матчей.

Вместе со сборной Льорис выиграл чемпионат мира-2018 в России и Лигу наций сезона-2020/21, а также стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.