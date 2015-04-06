Капитан грузинского клуба скончался на тренировках

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Капитан грузинского клуба "Бетлеми" Арчил Партенадзе скончался во время тренировок. Как сообщает Report, причиной смерти 28-летнего нападающего стала сердечная недостаточность.

На тренировках команды в Батуми ему внезапно стало плохо, и капитан клуба упал. Футболист представленной в I лиге команды скончался на месте.

Отметим, что несмотря на предупреждение, сделанное спортсмену при обследовании в Минске в 2009 году, Арчил Партенадзе не расстался с футболом. В прошлом году нападающий, являющийся также главным тренером клуба "Бетлеми", вновь стал играть в составе команды с целью помочь футболистам.