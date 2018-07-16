Капитан "Габалы": На выезде против "Прогресс"а мы сыграем совершенно иначе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Интервью Report с капитаном футбольного клуба "Габала" Джавидом Гусейновым.

- На своем поле против люксембургского клуба “Прогресс” в рамках I квалификационного раунда Евролиги “Габала” уступила со счетом 0:2. Из-за травмы Вы пропустили ту игру. Как Вы можете объяснить поражение в той встрече?

- Поражение всегда обидно. Это был наш первый официальный матч в новом сезоне, мы играли на своем поле. Нам очень хотелось победить, но соперник попался непростой. К сожалению, игра не заладилась. В первом тайме игра не пошла, а во втором голы посыпались один за другим. Фортуна отвернулась от нас. Команда просто поникла.

- Не было ли убеждения, что люксембургский клуб - слабый противник, которого легко можно будет обойти?

- Искренне признаюсь, что мы посмотрели два матча с участием “Прогресса”, проанализировали игру противника. "Прогресс" играет плотно и закрыто, обороняясь 6-7 футболистами. В обороне играют много футболистов. Говоря объективно, “Габала” сильнее, просто нужно проявить эту силу на поле. Нам не удалось сделать этого в родных стенах.

- У команды были шансы отличиться. Чего не хватило, чтоб забить гол в ворота противника?

- Это была наша первая встреча. Стартовое волнение и новые игроки в команде. Тех футболистов, видимо, пригласили тренеры, отследив их игру. Они не смогли полностью реализовать свой потенциал. Неправильно ожидать их полной отдачи в первой же игре. Это нереально. Атак в первом тайме было очень мало, можно сказать, и не было вовсе. После пропущенных голов во втором тайме команду словно пробило. Одна за другой создавались атаки, но гол забить мы так и не смогли. Уверен, на выезде против “Прогресса” мы сыграем совершенно иначе.

- Выступление против "Прогресса" создало мнение о плохой подготовленности “Габалы” к еврокубкам. Будучи капитаном, как Вы оцениваете учебно-тренировочные сборы команды?

- Последнюю неделю я участвовал в учебно-тренировочных сборах. Из-за травмы я не поехал с командой, поскольку проходил лечение. Главный тренер Санан Гурбанов – требовательный специалист, предпочитающий интенсивные тренировки. Команда отправилась на матч в Словению не спустя рукава. "Габала" прошла высококачественные учебно-тренировочные сборы.

- Вы восстановились после травмы, участвуете в тренировках. Можно ли ожидать Ваше выступление в ответном матче?

- Если тренер предоставит мне такой шанс, то с вероятностью 90% я выступлю. Я полностью готов к выездному матчу с “Прогрессом”. Я тренируюсь в полную силу, травма полностью залечена.

- Как Вы оцениваете свои шансы в ответной встрече? Сможете ли забить на выезде 2 или более гола?

- Шансы есть всегда. Победу надо желать всей душой, всем сердцем. Ну и конечно, каждый футболист должен выполнить данные ему поручения, чтоб достичь заветного результата. Это, преимущественно, касается атакующего звена.