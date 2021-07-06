Капитан "Динамо": Игра с "Нефтчи" будет сложной

"Наш тренер ознакомил нас со стилем игры и с каждым игроком команды соперника".

"Наш тренер ознакомил нас со стилем игры и с каждым игроком команды соперника".

Как сообщил командированный в Тбилиси сотрудник Report, об этом на пресс-конференции перед первым матчем первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Нефтчи" заявил капитан грузинского "Динамо" Георгий Папава.

28-летний полузащитник сказал, что игра будет сложной: "Результат нельзя предугадать. Мы все увидим на поле".

Матч, который состоится 7 июля на стадионе "Динамо арена" имени Бориса Пайчадзе, начнется в 21:00 по бакинскому времени.