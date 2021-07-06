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Капитан "Динамо": Игра с "Нефтчи" будет сложной

Капитан "Динамо": Игра с "Нефтчи" будет сложной "Наш тренер ознакомил нас со стилем игры и с каждым игроком команды соперника".
Футбол
6 июля 2021 г. 18:52
Капитан Динамо: Игра с Нефтчи будет сложной
Георгий Папава

"Наш тренер ознакомил нас со стилем игры и с каждым игроком команды соперника".

Как сообщил командированный в Тбилиси сотрудник Report, об этом на пресс-конференции перед первым матчем первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Нефтчи" заявил капитан грузинского "Динамо" Георгий Папава.

28-летний полузащитник сказал, что игра будет сложной: "Результат нельзя предугадать. Мы все увидим на поле".

Матч, который состоится 7 июля на стадионе "Динамо арена" имени Бориса Пайчадзе, начнется в 21:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Dinamo"nun kapitanı: "Neftçi" ilə oyun çətin keçəcək"

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