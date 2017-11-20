Капитан "Челси": Теперь все в наших руках

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Начав вновь набирать скорость в Английской премьер-лиге, мы вернулись в Лигу чемпионов. Это важно для нас".

Как сообщает Report, об этом в преддверии игры с "Карабахом" в рамках пятого тура Лиги чемпионов заявил капитан команды "Челси" Гари Кэхилл. 32-летний центральный защитник сказал, что предыдущая игра с итальянской "Ромой" далась англичанам нелегко: "В целом, проигрыш в выездном матче прошлого тура со счетом 0:3 стал для нас шоком. После этого мы будем показывать творческую игру, в Премьер-лиге мы подряд выиграли 4 раза. Сейчас все в наших руках".

Капитан заявил, что на игру с "Карабахом" они выйдут для победы: "Мы знаем, что нам нужна победа. Так мы выйдем в 1/8 заблаговременно. Мы должны быть уверены в себе".

Отметим, что 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе в 22:00 состоится мачт "Карабах" – "Челси".