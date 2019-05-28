Капитан "Челси": Финальная игра в Баку - большой шанс для нас

"Начиная с июля, вместе с главным тренером Маурицио Сарри мы проводили напряжённые тренировки. Были взлёты и падения. Но в результате всей этой тяжёлой работы мы сейчас тут".

Как передаёт Report, об этом заявил капитан английского клуба "Челси" Сесар Аспиликуэта на пресс-конференции в Бакинском Олимпийском стадионе накануне финального матча Лиги Европы УЕФА.

Испанский защитник заявил, что "Челси" проиграл "Манчестер Сити" по серии пенальти в финале Кубка Лиги из-за неудачи.

"Не хочу говорить о будущем Сарри. Мы всегда искали совместные пути решения проблем и, думаю, нам это удавалось", - подчеркнул капитан команды.

Аспиликуэта отметил, что такие клубы как "Челси" всегда испытывают давление.

"Мы испытываем голод по титулам. Вначале сезона вступаем в борьбу с большим рвением. На каждую игру выходим с желанием победить. Завтрашняя игра - большой шанс для нас. Мы и раньше побеждали в Лиге Европы. Хотим повторить это достижение. Быть капитаном этой команды - большая честь для меня. Сейчас не думаю над тем, как подниму кубок над головой. Нужно настроиться на игру. Это важный матч для обоих клубов", - заключил Аспиликуэта.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе "Челси" сыграет в финале Лиги Европы против другой английской команды - "Арсенала".