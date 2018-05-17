Капитан "Атлетико" извинился за высказывание о Евролиге после игры с "Карабахом"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Капитан испанского клуба "Атлетико" Габи взял назад оскорбительное высказывание о Евролиге, высказанное после игры с "Карабахом" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, 35-летний полузащитник сказал, что в финале Евролиги была завоевана важная победа: "Эта победа позволила нам остаться на вершине. Мы одна из лучших команд Европы. Что касается моих слов, что Евролига это "собачий навоз", теперь я должен проглотить свои слова".

Отметим, что в групповом этапе Лиги чемпионов "Атлетико" в Баку сыграла без голов с "Карабахом", после чего вновь сыграла вничью на своем поле – 1:1. В итоге испанский клуб занял третье место в группе С и был вынужден продолжить борьбу в Евролиге.