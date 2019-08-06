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Капитан "Арсенала" Косьельни перешел в "Бордо"

​Капитан "Арсенала" Косьельни перешел в "Бордо"

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Арсенал" Лоран Косьельни перешел во французский "Бордо".

Как передаёт Report, об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

Подробности соглашения клуба с 33-летним французским защитником не уточняются.

Отмечается, что "Арсенал" ранее предложил игроку продлить контракт на год, но француз отказался, поскольку хотел подписать соглашение на более длительный срок. Также Косьельни отказался ехать с командой в предсезонное турне по США.

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