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    Капелло стал главным тренером "Цзянсу Сунин"

    Его зарплата составит €10 млн
    © Twitter

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Итальянский специалист Фабио Капелло, последним местом работы которого была сборная России, стал главным тренером «Цзянсу Сунин».

    Как передает Report, об этом сообщает неофициальный «твиттер» китайского клуба.

    В субботу Corriere dello Sport сообщила, что контракт с 70-летним итальянцем будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит €10 млн.

    После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 8 очков.

    Первый матч под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» проведёт 18 июня в рамках 13-го тура первенства страны против «Чанчунь Ятай».

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