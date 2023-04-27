Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте согласился перейти в "Арсенал" по окончании нынешнего сезона.
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По информации его источника, "канониры" предложили 32-летнему французу двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Отмечается, что финансовые условия футболиста в новом клубе будут такими же, как и в "Челси".
Напомним, действующий контракт Канте с "Челси" рассчитан до конца июня нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 20 миллионов евро.
Цвета "Челси" Канте защищает с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе "синих" шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.