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Канте согласился перейти в "Арсенал"

Канте согласился перейти в "Арсенал" Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте согласился перейти в "Арсенал" по окончании нынешнего сезона.
Футбол
27 апреля 2023 г. 02:04
Канте согласился перейти в Арсенал

Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте согласился перейти в "Арсенал" по окончании нынешнего сезона.

Как передает Report, об этом сообщает Fichajes.

По информации его источника, "канониры" предложили 32-летнему французу двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Отмечается, что финансовые условия футболиста в новом клубе будут такими же, как и в "Челси".

Напомним, действующий контракт Канте с "Челси" рассчитан до конца июня нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 20 миллионов евро.

Цвета "Челси" Канте защищает с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе "синих" шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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