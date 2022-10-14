Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре.

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, об этом заявил главный тренер "аристократов" Грэм Поттер.

"Нам нужно разобраться со здоровьем Канте. Его постоянные повреждения нас беспокоят. Вечно что-то случается на последнем этапе реабилитации. Сейчас надо поставить правильный диагноз, получить правильную консультацию, а затем попытаться помочь ему набрать форму", – цитирует наставника Sky Sports.

После рецидива травмы подколенного сухожилия на прошлой неделе Н'Голо Канте должен пропустить ещё несколько недель. Таким образом, футболист рискует не поехать на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

В текущем сезоне АПЛ Канте появлялся на поле дважды.