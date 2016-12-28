Кандидатура Роберта Просинечки предложена турецкому клубу

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Кандидатура главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки предложена турецкому клубу "Бурсаспор".

Как сообщает Report со ссылкой на bursa.com, это предложение сделано после заявления главного тренера клуба Хамза Хамзаоглу об отставке.

После поражения со счетом 1:3 на матче 16-го тура Суперлиги, который состоялся 26 декабря с "Гянджлярбирлийи", Х.Хамзаоглу заявил об уходе из команды. После этого кандидатура хорватского специалиста была указана в качестве идеальной на этот пост. Однако на заседании правления "Бурсаспор" заявление главного тренера было отклонено и Х.Хамзаоглу остался на своем посту.

Отметим, что Роберт Просинечки уже работал в Турции. Он был главным тренером команды "Кайсериспор".