Кандидатура Чеферина выдвинута на очередные выборы президента УЕФА

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Федерация футбола Словении (NZS) и еще семь футбольных ассоциаций выдвинули кандидатуру действующего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина на новые выборы главы организации.

Как передает Report, федерации футбола Словении, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Италии, Исландии и Фарерских островов направили в УЕФА официальное письмо в поддержку Чеферина.

Выборы президента УЕФА пройдут 7 февраля в Риме (Италия) на конгрессе организации.

Чеферин был избран на пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.