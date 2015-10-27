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    ​Кандидат в президенты ФИФА шейх Салман опроверг обвинения в пытках спортсменов

    Правозащитные организации призвали ФИФА не допускать шейха до выборов из-за преступлений против человечности

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/  Глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халиф назвал обвинения в свой адрес со стороны правозащитных организаций в пытках спортсменов лживыми, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Как я могу отрицать то, чего не делал! Мне больно читать эти обвинения. Они вредят не только мне, но также другим людям и стране, - отметил шейх. - Это противная ложь, которая появляется в очередной раз".

    В понедельник стало известно, что бахрейнский шейх Салман подал документы на участие в выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА).

    Правозащитные организации призвали ФИФА не допускать шейха до выборов из-за "преступлений против человечности". По данным организаций, включая Human Rights Watch, в бытность президентом Федерации футбола Бахрейна шейх Салман в 2011 году являлся соучастником задержания и пыток бахрейнских спортсменов, участвовавших в протестах против действующей власти в стране.

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