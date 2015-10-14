​Кандидат в президенты ФИФА принц Али: Кризис в Международной федерации футбола усугубляется

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) принц Иордании Али бин Аль-Хусейн заявил, что перенос выборов нового главы ФИФА отсрочит необходимые изменения и создаст дополнительную нестабильность в организации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Йозеф Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, победив единственного оппонента принца Иордании Али бин Аль-Хусейна, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Ожидалось, что выборы пройдут 26 февраля 2016 года на конгрессе ФИФА в Цюрихе, однако в октябре появилась информация, что они могут быть перенесены на более поздний срок.

"В связи с тем, что кризис в ФИФА усугубляется, организации необходимо выйти за рамки временного руководства и избрать подотчетного президента. Перенос запланированных выборов только отсрочит необходимые изменения и создаст дополнительную нестабильность. Это покажет всему миру, что уроки не учтены, а те самые закулисные игры, которые дискредитировали ФИФА, по-прежнему остаются на первом месте", — говорится в заявлении принца Али, опубликованном на его официальном сайте.