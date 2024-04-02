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Кандидат на пост тренера "Ливерпуля" Аморим высказался о своем будущем

Кандидат на пост тренера "Ливерпуля" Аморим высказался о своем будущем Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим, которого связывают с возможным переходом в "Ливерпуль", "Челси" и каталонскую "Барселону", высказался о своем будущем.
Футбол
2 апреля 2024 г. 01:19
Кандидат на пост тренера Ливерпуля Аморим высказался о своем будущем

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим, которого связывают с возможным переходом в "Ливерпуль", "Челси" и каталонскую "Барселону", высказался о своем будущем.

Как передает Report, об этом журналист Бен Джейкобс сообщил в соцсети Х (ранее Twitter).

"Сейчас я сосредоточен на "Спортинге" и очень горжусь тем, что являюсь тренером этой команды. Мы нацелены на завоевание титулов. В конце концов вы всё увидите, но сейчас у меня есть контракт и я счастлив здесь. Это самое главное. То, что я счастлив здесь, важнее контракта", - приводит слова Аморима представитель СМИ.

Напомним, Рубен возглавил "Спортинг" в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок (2021/2022).

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul”un hədəflədiyi baş məşqçi Amorim: “Sportinq”də xoşbəxtəm

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