​Канал CNN посвятил сюжет финалу Лиги Европы УЕФА-2019 в Баку

Американский телеканал CNN выпустил видеорепортаж, посвященный предстоящему финалу Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в качестве респондента выступил азербайджанский болельщик лондонского «Челси» Рамиль Джахангиров, рассказавший о любви азербайджанцев к футболу, а также напомнил о легендарном рефери Тофике Бахрамове, благодаря судейству которого сборная Англии впервые стала чемпионом мира в 1966 году.

Репортаж был снят для канала CNN азербайджанской кинокомпанией Cinex Productions и режиссером Марией Ибрагимовой.

29 мая 2019 года на Бакинском Олимпийском стадионе пройдет решающий матч между двумя английскими клубами - «Челси» и «Арсенал», которые будут бороться за звание сильнейших в Европе.