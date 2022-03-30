Камерун на 124-й минуте вырвал победу у Алжира и вышел на ЧМ-2022

Завершился ответный матч финала квалификации ЧМ-2022, в котором национальная команда Алжира принимала Камерун.

Завершился ответный матч финала квалификации ЧМ-2022, в котором национальная команда Алжира принимала Камерун.

Как передает Report, встреча прошла в Блиде на стадионе "Мустафа Чакер" и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1. Первая игра закончилась победой Алжира - 1:0.

Основное время матча завершилось 1:0 в пользу Камеруна, и игра перешла в дополнительное время. На 118-й минуте Алжир сравнял счет после точного удара Ахмеда Тубы. Гостям удалось вырывать победу на 124-й минуте матча. Победный гол записал Карл Токо Экамби.

Таким образом, сборная Камеруна вышла в финальную стадию ЧМ-2022.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира пройдет в Дохе 1 апреля.

Финальный турнир состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.