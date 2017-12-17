Кака объявил о завершении игровой карьеры

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Реала" и "Милана" Кака принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Как передает Report, об этом сообщает Globo Esporte.

35-летний бразильский футболист в разное время защищал цвета "Сан-Паулу", "Милана", "Реала" и "Орландо Сити". Он побеждал в чемпионате и Кубке Италии, чемпионате и Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В 2002 году Кака стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Кроме того, он дважды выигрывал Кубок конфедераций (2005 и 2009 год). В 2007 году Кака стал обладателем "Золотого мяча".