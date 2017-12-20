Кака может вернуться в Милан в качестве директора клуба

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что обладатель «Золотого мяча» бразилец Кака может вернуться в клуб в качестве директора.

Как передает Report, его слова приводит Football Italia.

«Мы общались с Кака и его отцом 15 дней назад. Мы обменялись идеями о том, каким он видит своё будущее и каким мы видим будущее «Милана». Он взял месяц, чтобы решить, что делать. Думаю, мы определённо пообщаемся снова до Рождества, и не только для того, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества, но и чтобы узнать, могут ли сказки продолжаться, заканчиваться или, возможно, возвращаться», — сказал Фассоне.

Кака выступал за «Милан» в 2003-2009 и 2013-2014 годах. Вместе с клубом он выиграл Серию А, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и дважды Суперкубок УЕФА.

Ранее Кака объявил о завершении футбольной карьеры.