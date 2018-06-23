Кадыров присвоил Салаху звание почётного гражданина Чеченской Республики

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху звание почётного гражданина Чеченской Республики, передает Report.

«Мохаммад Салах – Почётный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля» высокого звания.

На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!

Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть.

Мохаммад Салах поблагодарил за удивительно тёплый и хороший приём, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок.

Я уверен, что наш Клуб «Ахмат» и сборная Египта со временем проведут товарищеский матч в Грозном», – сообщил Кадыров на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».