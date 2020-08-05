К вниманию азербайджанских клубов: IFAB утвердил новые правила

Основные изменения связаны с вратарями и пенальти Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил ряд изменений в правила игры. Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, основные изменения связаны с вратарями и пенальти.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил ряд изменений в правила игры.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, основные изменения связаны с вратарями и пенальти.

При прохождении мяча около ворот или над штангой допущенное голкипером нарушение (за исключением непосредственной грубости в отношении нападающего) не будет наказываться карточкой.

Вратарю за первое нарушение будет сделано устное предупреждение, в случае повтора – показана желтая карточка. Если правило нарушается одновременно нападающим и вратарем, наказывается первый.

Если во время пенальти вратарь покидает линию ворот, за первое нарушение правил не получает желтую карточку. При повторе нарушения ему показывают карточку.

Показанные во время игры желтые карточки и устные предупреждения теряют силу в серии пенальти. Это касается всех игроков, но для вратарей имеет особое значение, потому что до сих пор для получившего желтую карточку голкипера нарушение во время 11-метрового удара автоматически означало уход с поля.

По правилам IFAB и футбола, серия пенальти не считается частью игры. Это дополнительное средство для определения победителя.