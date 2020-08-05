О нас
Report Georgia

К вниманию азербайджанских клубов: IFAB утвердил новые правила

К вниманию азербайджанских клубов: IFAB утвердил новые правила Основные изменения связаны с вратарями и пенальти Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил ряд изменений в правила игры. Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, основные изменения связаны с вратарями и пенальти.
Футбол
5 августа 2020 г. 12:47
К вниманию азербайджанских клубов: IFAB утвердил новые правила

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил ряд изменений в правила игры.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, основные изменения связаны с вратарями и пенальти.

При прохождении мяча около ворот или над штангой допущенное голкипером нарушение (за исключением непосредственной грубости в отношении нападающего) не будет наказываться карточкой.

Вратарю за первое нарушение будет сделано устное предупреждение, в случае повтора – показана желтая карточка. Если правило нарушается одновременно нападающим и вратарем, наказывается первый.

Если во время пенальти вратарь покидает линию ворот, за первое нарушение правил не получает желтую карточку. При повторе нарушения ему показывают карточку.

Показанные во время игры желтые карточки и устные предупреждения теряют силу в серии пенальти. Это касается всех игроков, но для вратарей имеет особое значение, потому что до сих пор для получившего желтую карточку голкипера нарушение во время 11-метрового удара автоматически означало уход с поля.

По правилам IFAB и футбола, серия пенальти не считается частью игры. Это дополнительное средство для определения победителя.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan klublarının diqqətinə: IFAB yeni qaydaları təsdiqlədi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Игрок сборной Азербайджана в США попал в команду недели
Игрок сборной Азербайджана в США попал в команду недели
5 августа 2020 г. 10:36
Страсбург объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом
"Страсбург" объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом
5 августа 2020 г. 05:27
Женщина станет игроком мужского футбольного клуба
ФотоЖенщина станет игроком мужского футбольного клуба
5 августа 2020 г. 02:45
Помощник Де Бьязи: Я буду работать в Азербайджане 10 дней в месяц
Помощник Де Бьязи: Я буду работать в Азербайджане 10 дней в месяц
4 августа 2020 г. 18:37
Испанский тренер променял Сумгайыт на клуб Cуперлиги
Испанский тренер променял "Сумгайыт" на клуб Cуперлиги
4 августа 2020 г. 12:59
Нефтчи сделал предложение игроку сборной Болгарии
"Нефтчи" сделал предложение игроку сборной Болгарии
4 августа 2020 г. 10:34
Израильский футболист: Я получил приглашение в сборную Азербайджана
Израильский футболист: Я получил приглашение в сборную Азербайджана
3 августа 2020 г. 13:17
Нападающий Ливерпуля может перейти в Астон Виллу
Нападающий "Ливерпуля" может перейти в "Астон Виллу"
3 августа 2020 г. 03:20
Лечче покинул Серию А
"Лечче" покинул Серию А
3 августа 2020 г. 01:04
Глава ФИФА не будет отстранен на время расследования
Глава ФИФА не будет отстранен на время расследования
3 августа 2020 г. 00:23

Последние новости

13:58
Японские ученые работают над вакциной от COVID-19 при помощи шелковичных червей Это интересно
13:39
В Баку открылись пляжи Экология
13:37
Губернатор оценил ущерб от взрыва в Бейруте до 5 млрд долларов Другие страны
13:33
Карбамид не взрывоопасен Энергетика
13:11
​​​​​​​Самир Шарифов: Используются оставшиеся с прошлых лет резервы Финансы
13:10
Ведется работа над барельефом полковника Ильгара Мирзоева Нагорно-карабахский конфликт
12:51
Посол Азербайджана разоблачил ложь армян в итальянской прессе Нагорно-карабахский конфликт
12:51
Новая финансовая поддержка для частного сектора и онлайн-встреча министра экономики с бизнесменами Бизнес
12:47
К вниманию азербайджанских клубов: IFAB утвердил новые правила Футбол
12:31
Самир Шарифов: Должны быть созданы гибкие финансовые буферы Финансы
12:28
Порядок получения разрешений на портале İcaze.e-gov.az Социальная защита
12:22
Министр финансов: Активы ГНФАР вернулись к прежнему уровню Финансы
12:19
В России за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев COVID-19 В регионе
12:16
В Азербайджане начался процесс выдачи кредитов предпринимателям Финансы
12:07
Новый проект по безработице - срок сокращен с 3 лет до 1 года Социальная защита
Вся новостная лента