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К подготовке ЧМ-2022 в Катаре привлечены около 30 азербайджанцев

К подготовке ЧМ-2022 в Катаре привлечены около 30 азербайджанцев В подготовительных работах к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре в этом году, участвуют около 30 азербайджанцев.
Футбол
23 апреля 2022 г. 12:21
К подготовке ЧМ-2022 в Катаре привлечены около 30 азербайджанцев

В подготовительных работах к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре в этом году, участвуют около 30 азербайджанцев.

Об этом Report сообщил председатель азербайджанской общины в Катаре Эльдагиз Рафибейли, принимавший участие в V Съезде азербайджанцев мира, проходящем в Шуше.

По его словам, организацией соревнований занимается молодежь, получившая соответствующий опыт на Гран-при Азербайджана "Формула-1" и I Европейских играх в Баку: "Их пригласили из Азербайджана в Катар, потому что у них имеется опыт работы".

Председатель общины отметил, что Катар переживает период развития: "Самым важным мероприятием в стране в настоящее время является Чемпионат мира. В связи с этим проводятся важные работы в инфраструктурной и других сферах. Это их первое большое мероприятие".

ЧМ по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022-nin hazırlıq işlərində 30-a yaxın azərbaycanlı çalışır

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