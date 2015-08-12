​Клуб "Габала" распространил еще одно заявление относительно Джавида Гусейнова

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Габала" распространил заявление в связи с включением футболиста Джавида Гусейнова в заявку на участие в матче с греческим клубом "Панатинаикос" в раунде плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает Report, клуб внес ясность в данный вопрос.

В заявлении говорится: "С целью внести ясность в вопрос включения футболиста Джавида Гусейнова в заявку на участие в матче с греческим клубом "Панатинаикос" в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА заявляем, что в соответствии с положением о турнирах заявка на участие была представлена УЕФА 10 августа, то есть до избрания в отношении Гусейнова меры пресечения в виде ареста".

Отметим, что по итогам расследования уголовного дела о смерти журналиста Расима Алиева в отношении Джавида Гусейнова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.