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    К игре с "Самтредиа" "Габала" будет готовиться в Баку

    Два футболиста травмированы

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" к ответной игре с грузинским клубом "Самтредиа" в 1-м классификационном туре Лиги Европы будет готовиться в Баку.

    Об этом Report сообщил менеджер клуба Сабухи Сафиярлы. 

    По его словам, сегодня футболисты команды отдыхают, а с завтрашнего дня начнут тренироваться на столичном стадионе "Баку". Двое футболистов в составе команды - Эльвин Джамалов и Асиф Мамедов травмированы. 

    Отметим, что ответная игра состоится 7 июля в Грузии, в городе Зестафони.

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