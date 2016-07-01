К игре с "Самтредиа" "Габала" будет готовиться в Баку

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" к ответной игре с грузинским клубом "Самтредиа" в 1-м классификационном туре Лиги Европы будет готовиться в Баку.

Об этом Report сообщил менеджер клуба Сабухи Сафиярлы.

По его словам, сегодня футболисты команды отдыхают, а с завтрашнего дня начнут тренироваться на столичном стадионе "Баку". Двое футболистов в составе команды - Эльвин Джамалов и Асиф Мамедов травмированы.

Отметим, что ответная игра состоится 7 июля в Грузии, в городе Зестафони.