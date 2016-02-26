Йозеф ​Блаттер заявил, что Инфантино сможет продолжить его работу

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что у новоизбранного главы ФИФА Джанни Инфантино есть все качества, чтобы продолжить его работу на посту президента организации.

Как передает Report, выборы президента ФИФА прошли на конгрессе организации в Цюрихе в пятницу.

Инфантино во втором туре набрал больше необходимой половины голосов и стал девятым президентом ФИФА в истории.

"Инфантино обладает опытом, знаниями, стратегическими и дипломатическими навыками. Он обладает всеми качествами, чтобы продолжить мою работу и стабилизировать ФИФА", — сказал Блаттер.