Йозеф Блаттер отказался переизбираться членом МОК

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер не намерен участвовать в выборах новых членов Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщает Report со ссылкой на The News Tribune, об этом заявил президент комитета Томас Бах.

Как сообщил Т.Бах, руководитель ФИФА отправил ему письмо, в котором говорится о его нежелании переизбираться "Через 7 месяцев срок деятельности Блаттера подходит к концу. Он не считает целесообразным настаивать на переизбрании на 8 лет".

Отметим , что Йозеф Блаттер с 1999 года является членом Международного олимпийского комитета. Он в любом случае должен будет покинуть пост члена Международного олимпийского комитета, поскольку ему исполняется 80 лет.