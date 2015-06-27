Йозеф Блаттер не будет переизбираться на пост президента ФИФА

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер не собирается переизбираться на пост президента организации. Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного члена ФИФА.

Блаттер на конгрессе ФИФА 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня на фоне коррупционных скандалов объявил об уходе в отставку. Однако отвечая на вопрос журналистов об уходе на пенсию во время открытия музея ФИФА, он заявил, что "не подавал в отставку, а доверил свое будущее конгрессу ФИФА".

В связи с этим в СМИ появились сообщения о том, что Блаттер планирует переизбираться на пост президента.

Швейцарская полиция 27 мая в Цюрихе по запросу американского правосудия арестовала по подозрению в коррупции семь чиновников ФИФА, а всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взяток на сумму около 150 млн. долларов. Швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2010 (ЮАР), ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар).