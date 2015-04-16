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    Йозеф Блаттер: Чемпионат мира в 2026 году пройдет в Африке

    Страны, желающие принять турнир, уже могут готовить заявки

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Чемпионат мира 2026 года пройдет в Африке. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом египетскому порталу Nil Sports сообщил президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер.

    "Чемпионат мира-2026 пройдет в Африке, - сказал Блаттер. - Страны, желающие принять турнир, уже могут готовить заявки".

    Африка принимала мировое первенство лишь однажды - в 2010 году, когда турнир прошел в ЮАР.

    Как считают местные СМИ, интерес к проведению чемпионата мира может снова проявить ЮАР, а также Марокко, Гана и Египет.

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