Йозеф Блаттер: Чемпионат мира в 2026 году пройдет в Африке

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Чемпионат мира 2026 года пройдет в Африке. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом египетскому порталу Nil Sports сообщил президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер.

"Чемпионат мира-2026 пройдет в Африке, - сказал Блаттер. - Страны, желающие принять турнир, уже могут готовить заявки".

Африка принимала мировое первенство лишь однажды - в 2010 году, когда турнир прошел в ЮАР.

Как считают местные СМИ, интерес к проведению чемпионата мира может снова проявить ЮАР, а также Марокко, Гана и Египет.