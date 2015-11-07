Йозеф Блаттер будет наблюдаться у врачей из-за проблем со здоровьем

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, отстраненный от футбольной деятельности по решению комитета по этике на 90 дней, будет наблюдаться у врачей из-за проблем со здоровьем, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Советник Блаттера в сфере связей с общественностью Клаус Штехлкер отметил, что глава ФИФА не был госпитализирован. "Он находится под медицинским наблюдением, - сказал советник. - Врачи будут приглядывать за ним в течение нескольких дней, до четверга или пятницы будущей недели. Блаттер находится под давлением со всех сторон, и, возможно, это трудно переносить не самому молодому человеку".

В конце мая в Цюрихе разгорелся скандал с участием членов ФИФА. За несколько дней по запросу из США об экстрадиции швейцарские власти задержали семь высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции.

Блаттер на конгрессе организации 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов. Выборы нового президента организации пройдут 26 февраля 2016 года, до этого времени исполнять обязанности должен был Блаттер, однако в связи с недавним 90-дневным отстранением швейцарца из-за подозрений в коррупции обязанности главы ФИФА на данный момент исполняет вице-президент организации, президент Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.