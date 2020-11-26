Йозеф Блаттер: Бог позвал Марадону домой

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает Report.

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает Report.

"Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трех последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный Чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола.

У меня есть параллель с Чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принес победу сборной. Забил тот незабываемый гол "рукой бога" в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за все!" – отметил Блаттер.