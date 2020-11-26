О нас
Report Georgia
Аудио новости

Йозеф Блаттер: Бог позвал Марадону домой

Йозеф Блаттер: Бог позвал Марадону домой Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает Report.
Футбол
26 ноября 2020 г. 01:03
Йозеф Блаттер: Бог позвал Марадону домой
Йозеф Блаттер

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает Report.

"Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трех последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный Чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола.

У меня есть параллель с Чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принес победу сборной. Забил тот незабываемый гол "рукой бога" в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за все!" – отметил Блаттер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yozef Blatter: "Tanrı Maradonanı evə çağırdı"

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
25 ноября 2020 г. 12:44
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
25 ноября 2020 г. 12:38
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
25 ноября 2020 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
25 ноября 2020 г. 11:37
Новые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
ФотоНовые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
25 ноября 2020 г. 10:01
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
24 ноября 2020 г. 17:47
От Барды до Агдама построят железную дорогу
От Барды до Агдама построят железную дорогу
24 ноября 2020 г. 17:07
Видеокадры из освобожденных сел Абдал и Гюлаблы
Видеокадры из освобожденных сел Абдал и Гюлаблы
24 ноября 2020 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi