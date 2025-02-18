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Йоти Хациалексиу: "Нюрнберг" готов рассмотреть трансфер Эмрели только при соответствующей цене

Йоти Хациалексиу: "Нюрнберг" готов рассмотреть трансфер Эмрели только при соответствующей цене "Нюрнберг" пока не получил конкретных предложений от южнокорейского клуба "Сеул", который проявляет интерес 27-летнему азербайджанскому нападающему Махиру Эмрели.
Футбол
18 февраля 2025 г. 10:01
Йоти Хациалексиу: Нюрнберг готов рассмотреть трансфер Эмрели только при соответствующей цене

"Нюрнберг" пока не получил конкретных предложений от южнокорейского клуба "Сеул", который проявляет интерес 27-летнему азербайджанскому нападающему Махиру Эмрели.

Как сообщает Report, об этом газете Bild рассказал спортивный исполнительный директор германского клуба Йоти Хациалексиу.

По его словам, Эмрели продолжает свои тренировки в обычном режиме: "Махир продолжает тренировки с командой. Мы не торопимся с решением. Если корейцы свяжутся с нами – обсудим, если нет – он останется и, надеюсь, продолжит забивать голы".

Хациалексиу подчеркнул, что клуб готов рассмотреть продажу только при соответствующей цене: "У Махира есть определенная цена. Только тогда мы можем серьезно говорить о его трансфере".

Отметим, что нападающий сборной Азербайджана тренировался отдельно от команды, так как велись переговоры с южнокорейским "Сеулом".

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Версия на азербайджанском языке "Nürnberq" rəsmisi Mahir Emrelinin hansı şərtlə klubdan ayrıla biləcəyini açıqlayıb

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