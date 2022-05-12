Известный защитник "Ювентуса" объявил об уходе из команды

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини объявил об уходе из клуба сразу по окончании финального матча Кубка Италии.
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"Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал, что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю. В понедельник я попрощаюсь со своим стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз выступить во Флоренции. Это на сто процентов мой выбор, я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне", - отметил футболист.
Кьеллини стал игроком "Ювентуса" в 2005 году. В составе команды он девять раз стал чемпионом Италии, по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Он прошел все юношеские и молодежные сборные Италии, а в 2004 году дебютировал за основную. На его счету бронза Олимпийских игр, Кубка конфедераций и Лиги наций. В 2021 году он, будучи капитаном национальной команды, стал чемпионом Европы.