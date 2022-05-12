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Известный защитник "Ювентуса" объявил об уходе из команды

Известный защитник "Ювентуса" объявил об уходе из команды Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини объявил об уходе из клуба сразу по окончании финального матча Кубка Италии.
Футбол
12 мая 2022 г. 05:11
Известный защитник Ювентуса объявил об уходе из команды

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини объявил об уходе из клуба сразу по окончании финального матча Кубка Италии.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

"Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал, что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю. В понедельник я попрощаюсь со своим стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз выступить во Флоренции. Это на сто процентов мой выбор, я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне", - отметил футболист.

Кьеллини стал игроком "Ювентуса" в 2005 году. В составе команды он девять раз стал чемпионом Италии, по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Он прошел все юношеские и молодежные сборные Италии, а в 2004 году дебютировал за основную. На его счету бронза Олимпийских игр, Кубка конфедераций и Лиги наций. В 2021 году он, будучи капитаном национальной команды, стал чемпионом Европы.

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