Известный в прошлом футболист получил должность в Федерации футбола Украины

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин получил должность в Федерации футбола Украины (ФФУ).

Как сообщает Report, Исполком ФФУ утвердил 66-летнего О.Блохина сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины.

Отметим что, в периоды с 2003-го по 2007-й год и с 2011-го по 2012-й год Олег Блохин был главным тренером сборной Украины. Под его руководством "желто-синие" сыграли на ЧМ-2006, где дошли до четвертьфинала, но на домашнем Евро-2012 не смогли выйти из группы.