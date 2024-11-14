Известный турецкий тренер Фатих Терим примет участие в СОР29 в Баку

Успешный турецкий тренер Фатих Терим приедет в Азербайджан 15 ноября по приглашению клуба "Карабах".

Известный турецкий футбольный тренер Фатих Терим 15 ноября приедет в Азербайджан по приглашению клуба "Карабах".

Как сообщает Report , он примет участие в мероприятии по созданию альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата в рамках COP29 в Баку.

Любимец футбольных болельщиков прибудет в Баку вместе с представителями клубов, которые войдут в будущий альянс.

Терим посетит Азербайджан для поддержки альянса, который будет создан совместно "Карабахом" и Ассоциацией европейских клубов (ECA) при содействии председательства COP29 и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Дополнительная информация о программе визита Терима в Баку и встрече с представителями СМИ будет представлена общественности позднее.

Отметим, что мероприятие по созданию альянса состоится 16 ноября в 14:00 в зале "Насими" Голубой зоны и будет открыто для всех, кто прошел аккредитацию в данную зону. Предполагается, что в альянс войдут "Карабах", а также английские клубы "Ливерпуль", "Тоттенхэм", испанские "Атлетико" и "Реал Бетис", турецкие "Фенербахче" и "Галатасарай", итальянский "Удинезе", португальский "Порту", бразильский "Фламенго" и шведский "Мальмё".

Фатих Терим добился наибольших тренерских успехов с клубом "Галатасарай" и сборной Турции. Является тренером-рекордсменом по количеству побед, одержанных в чемпионате Турции - восемь.