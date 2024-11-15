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Известный турецкий специалист Фатих Терим прибыл в Баку

Известный турецкий специалист Фатих Терим прибыл в Баку 20:09
Футбол
15 ноября 2024 г. 20:25
Известный турецкий специалист Фатих Терим прибыл в Баку

Известный турецкий специалист Фатих Терим прибыл в Баку по приглашению футбольного клуба "Карабах".

Как сообщает Report, Терим примет участие в мероприятии по созданию в рамках COP29 в Баку совместного альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата, инициатором создания которого является "Карабах".

Отметим, что мероприятие, посвященное созданию альянса, в который войдут "Карабах", а также "Ливерпуль", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Атлетико" (Мадрид), "Реал Бетис" (оба - Испания), "Фенербахче", "Галатасарай" (оба - Турция), "Удинезе" (Италия), "Порту" (Португалия), "Фламенго" (Бразилия) и "Мальмё" (Швеция), состоится 16 ноября в 14:00 в зале "Насими" Синей зоны COP29.

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Версия на английском языке ФотоFamous Turkish manager Fatih Terim arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTanınmış türkiyəli mütəxəssis Fatih Terim Bakıya gəlib

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