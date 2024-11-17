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Известный тренер Фатих Терим посетил учебно-тренировочную базу клуба "Карабах"

Известный тренер Фатих Терим посетил учебно-тренировочную базу клуба "Карабах" Известный турецкий специалист Фатих Терим, находящийся с визитом в Азербайджане, а также члены правления "Галатасарая" Ибрагим Хатипоглу и Эмин Иманов посетили учебно-тренировочную базу ФК "Карабах".
Футбол
17 ноября 2024 г. 17:32
Известный тренер Фатих Терим посетил учебно-тренировочную базу клуба Карабах

Известный турецкий специалист Фатих Терим, находящийся с визитом в Азербайджане, а также члены правления "Галатасарая" Ибрагим Хатипоглу и Эмин Иманов посетили учебно-тренировочную базу ФК "Карабах".

Как передает Report, гости в начале ознакомились с процессом тренировки команды и встретились с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым.

Затем Фатих Терим и Ибрагим Хатипоглу встретились с гендиректором представителя Агдама Эмрахом Челикелем.

В завершение визита гостям были вручены специальные подарки от имени "Карабаха", а также было сделано памятное фото.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFatih Terim "Qarabağ" klubunun bazasını ziyarət edib

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