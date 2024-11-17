Известный тренер Фатих Терим посетил учебно-тренировочную базу клуба "Карабах"

Известный турецкий специалист Фатих Терим, находящийся с визитом в Азербайджане, а также члены правления "Галатасарая" Ибрагим Хатипоглу и Эмин Иманов посетили учебно-тренировочную базу ФК "Карабах".

Известный турецкий специалист Фатих Терим, находящийся с визитом в Азербайджане, а также члены правления "Галатасарая" Ибрагим Хатипоглу и Эмин Иманов посетили учебно-тренировочную базу ФК "Карабах".

Как передает Report, гости в начале ознакомились с процессом тренировки команды и встретились с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым.

Затем Фатих Терим и Ибрагим Хатипоглу встретились с гендиректором представителя Агдама Эмрахом Челикелем.

В завершение визита гостям были вручены специальные подарки от имени "Карабаха", а также было сделано памятное фото.



