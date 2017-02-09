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    Известный советский футболист скончался

    Виктор Чанов является трехкратным чемпионом СССР

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Бывший вратарь донецкого футбольного клуба "Шахтер" и киевского "Динамо" Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет.

    Как передает Report, о причинах смерти известного в прошлом футболиста не сообщается.

    Чанов является трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), пятикратным обладателем Кубка СССР (1980, 1982, 1985, 1987, 1990). За сборную СССР провел 21 игру, пропустив восемь мячей.

    С 1995 года начал тренерскую карьеру. Работал в киевских клубах ЦСКА-"Борисфен" и "Динамо".

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