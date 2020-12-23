Известный российский вратарь стал кандидатом на выборы в Госдуму

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в список кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия".
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, партия ведет переговоры с потенциальными кандидатами, среди которых, помимо Акинфеева, присутствуют телеведущий и комик Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, а также бывший вице-президент РФС Сергей Капков.
Сообщается, что окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января - началу февраля 2021 года.
Выборы в Государственную думу РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.
В сезоне-2020/21 Акинфеев провел 25 матчей в составе ЦСКА (8 - "на ноль"), пропустив 25 мячей.