Известный российский футболист завершил карьеру

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 40 лет.

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на Match TV, КДК РФС дисквалифицировал 40-летнего нападающего "Знамени" на 8 матчей Второй лиги за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения.

На протяжении карьеры Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", "Ротор", лондонский "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал" и московский "Арарат". В составе сборной России экс-форвард завоевал бронзу Евро-2008. Всего за сборную он забил 21 гол.