О нас

Известный российский футболист завершил карьеру

Известный российский футболист завершил карьеру Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 40 лет.
Футбол
27 октября 2022 г. 18:04
Известный российский футболист завершил карьеру

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на Match TV, КДК РФС дисквалифицировал 40-летнего нападающего "Знамени" на 8 матчей Второй лиги за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения.

На протяжении карьеры Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", "Ротор", лондонский "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал" и московский "Арарат". В составе сборной России экс-форвард завоевал бронзу Евро-2008. Всего за сборную он забил 21 гол.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı məşhur futbolçu karyerasını başa vurub

Самое важное

Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi