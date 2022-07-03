Известный российский футболист может завершить карьеру

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков сообщил, что не исключает завершения карьеры в ближайшее время.

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков сообщил, что не исключает завершения карьеры в ближайшее время.

Как передает Report, об этом он заявил "Матч ТВ".

"Что буду делать дальше? Еще годик может и поиграл бы - желание есть. И предложения в принципе тоже, в том числе из РПЛ. Но не хочется оказаться в той же ситуации, что и в "Химках". Так что не исключаю, что закончу карьеру. Но на каком-то уровне все равно еще поиграю. Например, в Медиалиге", - сказал Жирков.

В минувшем сезоне 38-летний Жирков принял участие в 3 матчах "Химок", в общей сложности проведя на поле 122 минуты.