Известный рефери назначен председателем Судейского комитета MLS

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Бывший рефери ФИФА Ховард Уэбб получил новую должность.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, английский специалист назначен председателем Судейского комитета MLS США.

47-летний бывший главный арбитр заменил на этом посту Питера Уолтона.

До этого он отвечал за подготовку арбитров видеоповтора для MLS и их назначение на матчи.

Отметим, что Ховард Уэбб в 2003-2014 гг. управлял матчами английской Премьер-лиги. С 2005 года рефери ФИФА является рекордсменом по числу желтых карточек в финалах чемпионатов мира.

Работающий также сержантом полиции Х.Уэбб в 2010 году управлял финалами чемпионата мира и Лиги чемпионов.