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    Известный рефери назначен председателем Судейского комитета MLS

    Ховард Уэбб получил новую должность

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Бывший рефери ФИФА Ховард Уэбб получил новую должность.

    Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, английский специалист назначен председателем Судейского комитета MLS США.

    47-летний бывший главный арбитр заменил на этом посту Питера Уолтона.

    До этого он отвечал за подготовку арбитров видеоповтора для MLS и их назначение на матчи.

    Отметим, что Ховард Уэбб в 2003-2014 гг. управлял матчами английской Премьер-лиги. С 2005 года рефери ФИФА является рекордсменом по числу желтых карточек в финалах чемпионатов мира.

    Работающий также сержантом полиции Х.Уэбб в 2010 году управлял финалами чемпионата мира и Лиги чемпионов. 

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