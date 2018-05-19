Известный комментатор назвал "Зенит" "кладбищем талантов"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Известный российский комментатор Василий Уткин назвал футбольный клуб "Зенит" "кладбищем талантов".

Как сообщает Report, он высказался против возможного перехода полузащитника "Динамо" Александра Ташаева в "Зенит": "Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в "Зенит" – кладбище талантов".

Напомним, что выступающий сейчас в "Карабахе" Рамиль Шейдаев является воспитанником "Зенита". 22-летний нападающий не играл в основной команде питерского клуба. В результате, в 2016 году получив гражданство Азербайджана, он подписал 4-летний контракт с турецким "Трабзонспором". Шейдаев в феврале 2017 году был дан в аренду "Зениту", 1 сентября – "Карабаху".