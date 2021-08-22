Известный итальянский клуб прекратил существование

Итальянский клуб "Кьево" де-факто прекратил существование.

Итальянский клуб "Кьево" де-факто прекратил существование.

Как передает Report, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Веронцы не смогли подать заявку на участие в турнире Серии D. 24 августа истекает дедлайн подачи документов.

Федеральный суд исключил "Кьево" из Серии B за финансовые нарушения. В итоге команде предстояло подниматься с низов.

Бывший капитан команды Серхио Пеллиссье пытался найти покупателя клубу. Он собрал инвесторов, готовых вложиться в "Кьево". Но планы экс-футболиста так и не реализовались. Теперь команда, по всей видимости, будет расформирована.

"Кьево" в сезоне 2007/2008 стал победителем Серии B. В 2001 году клуб впервые сыграл в Серии А и с ходу занял 5-е место в турнирной таблице. После этого успеха команда выступала в еврокубках, но особых успехов не добилась.