Известный итальянский арбитр не будет судить матчи ЧМ-2018 по футболу

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Известный итальянский арбитр Никола Риццоли не будет судить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как передает Report, об этом рефери сообщил в письме Ассоциации итальянских арбитров, текст которого приводит La Gazzetta dello Sport.

"Все имеет свое начало и конец, будет справедливо дать шанс молодым", - написал Риццоли.

Риццоли последние пять лет признавался лучшим арбитром Италии, работал на финалах Лиги чемпионов 2013 года и чемпионата мира 2014-го. В 2014 и 2015 годах Международная федерация футбола (ФИФА) назвала Риццоли лучшим арбитром мира.