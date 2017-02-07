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    Известный итальянский арбитр не будет судить матчи ЧМ-2018 по футболу

    Риццоли последние пять лет признавался лучшим арбитром Италии, работал на финалах ЛЧ-2013 и ЧМ-2014

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Известный итальянский арбитр Никола Риццоли не будет судить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Как передает Report, об этом рефери сообщил в письме Ассоциации итальянских арбитров, текст которого приводит La Gazzetta dello Sport.

    "Все имеет свое начало и конец, будет справедливо дать шанс молодым", - написал Риццоли.

    Риццоли последние пять лет признавался лучшим арбитром Италии, работал на финалах Лиги чемпионов 2013 года и чемпионата мира 2014-го. В 2014 и 2015 годах Международная федерация футбола (ФИФА) назвала Риццоли лучшим арбитром мира.

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